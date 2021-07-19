Две девочки и мальчик погибли в Подмосковье

Московская область, 19 июля. Две несовершеннолетние девочки и мальчик были найдены в Подмосковье с травмами, характерными при падении с высоты. Как стало известно ФАН, 6-летняя девочка выпала с балкона квартиры на 9 этаже, 17-летняя девочка —из окна квартиры на 23 этаже, а 5-летний мальчик — с 15 этажа.

В дежурную часть городского округа Дубна Московской области в ночь на 17 июля из медицинского учреждения поступило сообщение от врачей. Они рассказали, что к ним в отделение реанимации поступила девочка с травмами, характерными при падении. Пострадавшая, несмотря на все усилия врачей, через полтора часа скончалась, не приходя в сознание

«Ребенок страдал аутизмом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ее 37-летняя мать официально не трудоустроена, а 45-летний отец работает на местном предприятии. Взрослые недосмотрели за больным ребенком, и она выпала с балкона квартиры на 9 этаже».

Второй трагический случай произошел 17 июля в городском округе Одинцово примерно в 21:30. Из окна квартиры на 23 этаже выпала 17-летняя девочка. Как стало известно правоохранителям, вскоре ей предстояло сдавать экзамены. Силовики рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и то, что подросток мог упасть с высоты по неосторожности.

«Родители погибшей на хорошем счету. 49-летняя мать работает врачом в одной из ведущих клиник Москвы. 48-летний отец руководит медицинским центром в столице», — уточнил ФАН источник в полиции.

В Подольске при аналогичных обстоятельствах 18 июля погиб 5-летний мальчик. Он облокотился на москитную сетку и выпал из квартиры на 15 этаже. Его тело обнаружили на козырьке подъезда. Стражи порядка считают, что в его смерти виновата 34-летняя родительница, которая находится в декретном отпуске.

По данным фактам следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.