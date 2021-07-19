Полиция Франции ликвидировала обезглавившего ребенка сатаниста

Париж, 19 июля. Полицейские застрелили 30-летнего жителя Франции при попытке скрыться. Мужчина убил и обезглавил 13-летнего подростка в коммуне Тараскон.

Подросток сбежал из дома в Марселе. Обнаружить ребенка удалось благодаря жителю департамента Буш-дю-Рон. Он сообщил полицейским, что видел сумку с телом человека в частном доме в Тарасконе. Приехав на указанный адрес, стражи порядка обнаружили расчлененное тело мальчика, голова убитого находилась в ведре в ванной комнате.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемого убийцу попытались задержать в соседнем Арле. Мужчина намеревался скрыться, в связи с чем был ликвидирован.

По предварительным данным, подозреваемый был психически нездоров. Предположительно, он хотел съесть части тела убитого подростка, а при обыске в его квартире полицейские обнаружили предметы сатанинского культа.