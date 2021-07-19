Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 16:40
16:40
Происшествия
Умер заслуженный конструктор России Игорь Лятерман
16:37
Политика
Украинский генерал высмеял реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов
16:37
Происшествия
Житель Владимирской области из-за стыда сознался в убийстве приятеля
16:33
Происшествия
Франция выдала России мошенника, похитившего более 200 млн рублей
16:33
Весь мир
Алжир отозвал своего посла в Рабате на фоне нового конфликта с Марокко
16:29
Политика
Король Бельгии получил соболезнования от Путина в связи с трагическим наводнением
16:29
Общество
Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ
16:29
Общество
Росавиация отклонила 230 заявок авиакомпаний на полеты в Египет
16:27
Общество
Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода
16:27
Экономика
Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
Все новости

Полиция Франции ликвидировала обезглавившего ребенка сатаниста

  /   Обновлено: 19 июля 2021 16:29
Происшествия
Полиция Франции ликвидировала обезглавившего ребенка сатаниста
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Париж, 19 июля. Полицейские застрелили 30-летнего жителя Франции при попытке скрыться. Мужчина убил и обезглавил 13-летнего подростка в коммуне Тараскон.

Подросток сбежал из дома в Марселе. Обнаружить ребенка удалось благодаря жителю департамента Буш-дю-Рон. Он сообщил полицейским, что видел сумку с телом человека в частном доме в Тарасконе. Приехав на указанный адрес, стражи порядка обнаружили расчлененное тело мальчика, голова убитого находилась в ведре в ванной комнате.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий предполагаемого убийцу попытались задержать в соседнем Арле. Мужчина намеревался скрыться, в связи с чем был ликвидирован.

По предварительным данным, подозреваемый был психически нездоров. Предположительно, он хотел съесть части тела убитого подростка, а при обыске в его квартире полицейские обнаружили предметы сатанинского культа.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция Франции ликвидировала обезглавившего ребенка сатаниста
убийство франция подросток полиция сатанист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru