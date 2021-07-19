Показатель смертности на Украине оказался выше уровня 2020 года

, 19 июля. Смертность на Украине превысила прошлогодний уровень на 25%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

С января по май в стране скончались более 299 960 человек. Это на 59 997 смертей больше, чем за аналогичный период 2020 года. С начала 2021 года в стране родились 109 626 человек. Показатель миграционного прироста составил 10 223 человека.

Украина хочет видеть предметный диалог с Брюсселем в вопросе перспектив членства в Европейском союзе, заявил глава государства Владимир Зеленский. Саммит лидеров ЕС запланирован на декабрь.