Москва, 19 июля. Польша не любит вспоминать о своей истории времен Второй мировой, ввиду чего Варшаву злят архивные документы из РФ, считает российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Россия опубликовала новые архивные документы о Второй мировой войне, чем в очередной раз вызвала бурную реакцию у представителей польского экспертного сообщества. Претензии, которые предъявляет Варшава России и Белоруссии, прокомментировал Сатановский на своей странице на паблишинг-платформе Teletype. По его словам, те, кто выкладывает в Сеть подобную информацию, делают правильное дело, если оно заставляет поляков нервничать.

Цена победы Советского Союза над гитлеровскими захватчиками была огромной, отметил эксперт, напомнив об этом жителям Польши. Он подчеркнул, что Варшава всегда была излишне капризным членом соцлагеря, поэтому многие архивные документы долгое время не раскрывались, так как у польских властей хватало «косяков». В настоящий момент Польша давно не является союзником России, поэтому Москва поднимает исторические данные, которые ранее хранились под грифом секретности, объяснил Сатановский. По его словам, Варшава приложила максимум усилий к подрыву отношений с РФ, в том числе и по линии искажения исторических фактов, а также осквернения памятников Красной армии, освободившей Польшу от нацизма.

Сатановский объяснил, почему российские архивные факты о Второй мировой злят Польшу. Поляки не любят вспоминать о многих моментах из своей истории, подчеркнул политолог. К примеру, о лояльном отношении Варшавы к руководству Третьего рейха и нацизму, а также о разделе вместе с Берлином Чехословакии, из-за чего и началась Вторая мировая война. Сатановский отметил, что теперь же Польша вместе с Литвой и Украиной намеревается поделить между собой территории Республики Беларусь.

«Они на троих с Литвой еще собираются Белоруссию делить», — констатировал эксперт.

Ранее военный аналитик из Соединенных Штатов Себастьен Роблин подверг критике решение польских властей закупить партию американских танков Abrams. По его словам, приобретение подобных боевых машин обойдется Варшаве в весьма большую сумму.

Кроме того, польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Варшава приобрела у Турции ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для «укрепления восточных границ», передает RT. По его словам, покупка этих БПЛА положительно повлияет на боеспособность польской армии.