В конце этой недели на Украине стартует футбольный чемпионат 2021–2022 гг. Каким он будет в спортивном смысле, судить сложно. А вот в политическом — скорее всего, очень заметным.

Стадионы Украины уже давно превратились в площадки, где болельщики и случайно оказавшиеся там могут с высокой долей вероятности нахвататься сомнительных идей. Но раньше это было хотя бы замаскировано под инициативу с мест, дикое и безудержное творчество трибун.

Вы, наверно, понимаете, о чем речь? Нацистские кричалки «Зиг хайль! Зиг хайль! Мы построим белый рай!», транспаранты соответствующего содержания, расистские выходки ультрас, акции, приуроченные непременно к 88-й минуте матча… Число «88» у доморощенных фашистов — «минутка Гитлера». Типа цифры похожи на латинские буквы «НН», что просвещенная (в определенном смысле) публика расшифровывает как «Heil Hitler!». Ни много ни мало.

Теперь никакого самотека, одна сплошная организованность. Инициатива сверху!

К началу сезона Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в регламент Украинской премьер-лиги (УПЛ). Теперь каждый клуб обязан нанести на форму большую эмблему УАФ с очертаниями страны, а также со слоганами «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Эмблему необходимо разместить на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

В принципе, это логичное продолжение провокации, с которой украинская сторона шалила на недавнем чемпионате Европы. Тогда, если помните, в УЕФА даже компромиссно урезонили баловников, дав команду задрапировать на футболках сборной одну часть лозунга профашистских коллаборантов времен Великой Отечественной войны, а именно — «Героям слава!».

Теперь целостная композиция восстановлена, она, согласно новому регламенту, ляжет позорным пятном на форме украинских клубов.

Собственно, в УПЛ хватает команд, которым чем больше нацистского угара, тем лучше. Те и свастику прицепили бы, дай им волю. Но есть и такие, которые все последнее время пытались «лавировать среди капелек дождя».

В смысле, подчеркивали свою жгучую любовь к Украине, но сторонились крайностей в виде перформансов, например, с надеванием футболок, прославляющих карательную операцию украинских войск в Донбассе.

Как им быть теперь?

В первую очередь сложности созданы, разумеется, «Шахтеру», лидеру украинского футбола последних десятилетий. Мало того, что этот клуб с 2014 года, с начала войны, кочует по Украине без своего стадиона с небольшой частью некогда могучей армии болельщиков, так в Донбассе прежних своих любимцев вспоминают все реже, зато злыми и суровыми словами. Случается, и непечатными.

А теперь-то с бандеровским лозунгом на груди каково будет публичным клубным фигурам на влажном глазу рассуждать, как они мечтают вернуться на «Донбасс Арену»?

Мысль именно о «Шахтере» в связи с новацией УАФ была так очевидна, что известный украинский журналист Артем Франков, человек совершенно из противоположного «горнякам» динамовского лагеря, оперативно запустил в своем Telegram-канале голосование: «Шахтер» наденет этакое? Со славами и их историей, начиная с 1925–1940 годов?».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Варианты ответов были предложены такие:

«Откажется под благовидным предлогом, мол, мы — клуб, а не сборная»; «Наденет как ни в чем не бывало — бразильцы все равно ничего не понимают»; «Охотно наденет из соображений добротного украинского национализма»; «Будет молча саботировать, мол, у нас свой дизайн и свои спонсоры»; «Сделает это третьим вариантом формы и употребит раз в сезоне на кубковом матче в Пердяевке».

Больше всего голосов получил пункт: «Наденет как ни в чем не бывало — бразильцы все равно ничего не понимают».

Впрочем, это же хиханьки и зубоскальство. А на самом деле любой вариант для «Шахтера» может стать «убийственным». Решение прицепить бандеровский лозунг может лишить команду последних болельщиков, оставшихся в Донецке.

Отказаться — попасть под шквалистую атаку недоброжелателей, которых по Украине у бывшего донецкого клуба тьма-тьмущая. Может ли «Шахтер» решиться на подобный демарш? Вряд ли, предпосылок к этому не просматривается.

Так получилось, что накануне взрывного решения УАФ «Шахтер» как раз представлял общественности свою новую игровую форму. В принципе, далекое от сенсационности, скорее внутриклубное мероприятие. Если бы не один важный аспект.

Традиционная форма «Шахтера» — полосатая оранжево-черная. До войны в Донбассе она, кстати, никак не ассоциировалась с георгиевской лентой.

Новостное агентство «Харьков». /

Подчеркиваю, форма и лента — два самостоятельных явления: со своими непересекающимися историями. Но в обстановке тотального националистического психоза, царящего сейчас на Украине, далеко не все является тем, чем оно выглядит.

После запрета георгиевской ленты на Украине форма «Шахтера» тоже стала небезопасной. Клубный менеджмент, конечно, вяло заявлял, что в изменении дизайна футболок — никакой политики, одни только художественные изыски. В 2017 году в черные полосы добавили синевы, как бы уходя от прямого сходства с георгиевскими цветами.

Теперь и вовсе интересно, какая концепция будет предложена. «Шахтер» перешел на сотрудничество с новым производителем спортивной экипировки фирмой «Пума». Все начинается как бы с нуля, закладываются свежие смыслы, обозначаются главные направления.

Вот как отреагировал на предложенные, в конце концов, варианты историк формы «Шахтера» Дмитрий Штрайс:

«Макеты сразу разочаровали большинство фанов — полосы вроде бы есть, а вроде их и нет. Ожидали чего-то помясистее. Но я в 100500 раз напоминаю: забудьте о классических полосах, они под государственным запретом. Уж больно похожи на георгиевскую ленту».

По его мнению, прошли времена экспериментов, например, с добавлением в полосы маскировочной синевы. «Шахтер» вынужден отказаться от них.

«Скорее всего, навсегда», — делает неутешительный вывод Штрайс.

И вот ведь что интересно. Ведущий клуб страны не может играть в своей традиционной форме, опасаясь попасть под удар «антигеоргиевских» законов. Все команды обязаны выходить на матчи с лозунгами украинских нацистов на груди. Прошлый финал Кубка Украины состоялся в Тернополе на стадионе имени замкомандира спецподразделения СС «Нахтигаль» гауптмана Романа Шухевича. И при всем этом: «Где вы видели фашизм на Украине?!».

Когда УАФ придумала нашить свои эмблемы с нацистскими лозунгами всем командам Украинской премьер-лиги, футбольные люди реагировали активно и разнообразно. Лучше всех, пожалуй, во всяком случае, емко и образно высказался Дамир Зиннатуллин, который более 20 лет проработал администратором донецкого «Шахтера», а теперь живет вне Украины: «Вы куда ведете страну, футбольные олени?».

Действительно, куда? Не дают ответа.