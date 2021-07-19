Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 16:39
16:37
Политика
Украинский генерал высмеял реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов
16:37
Происшествия
Житель Владимирской области из-за стыда сознался в убийстве приятеля
16:33
Происшествия
Франция выдала России мошенника, похитившего более 200 млн рублей
16:33
Весь мир
Алжир отозвал своего посла в Рабате на фоне нового конфликта с Марокко
16:29
Политика
Король Бельгии получил соболезнования от Путина в связи с трагическим наводнением
16:29
Общество
Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ
16:29
Общество
Росавиация отклонила 230 заявок авиакомпаний на полеты в Египет
16:27
Общество
Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода
16:27
Экономика
Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
16:25
Происшествия
Труп мужчины с цепью на шее нашли на балконе в Петербурге
Все новости

Житель Татарстана погиб в бассейне от удара током
Происшествия
Житель Татарстана погиб в бассейне от удара током
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Екатерина Смирнова

Казань, 19 июля. В поселке Салмачи столицы Татарстана во время купания в бассейне от удара током погиб мужчина. Его супруга также получила разряд и находится в реанимации, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 18 июля на территории коттеджа, который на выходные сняли несколько семей. Во время отдыха 37-летний мужчина нырнул в бассейн, где получил удар током, несовместимый с жизнью. Его супруга пыталась помочь мужу, но также получила удар после того, как схватилась за поручни.

«Мужчина получил удар электротоком и скончался на месте, его супруга доставлена в реанимацию», — отмечается в сообщении следственного управления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, приведших по неосторожности к смерти. Следователи полагают, что причиной утечки электричества в воду стала неисправность в подсветке бассейна.

Ранее ФАН сообщал, что пятеро жителей Татарстана предстанут перед судом за похищение служителя мечети и кражу ресивера. Злоумышленники намеревались найти в мечети миллиард рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Татарстана погиб в бассейне от удара током
россия казань татарстан бассейн удар током погиб мужчина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru