Житель Татарстана погиб в бассейне от удара током

Казань, 19 июля. В поселке Салмачи столицы Татарстана во время купания в бассейне от удара током погиб мужчина. Его супруга также получила разряд и находится в реанимации, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 18 июля на территории коттеджа, который на выходные сняли несколько семей. Во время отдыха 37-летний мужчина нырнул в бассейн, где получил удар током, несовместимый с жизнью. Его супруга пыталась помочь мужу, но также получила удар после того, как схватилась за поручни.

«Мужчина получил удар электротоком и скончался на месте, его супруга доставлена в реанимацию», — отмечается в сообщении следственного управления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, приведших по неосторожности к смерти. Следователи полагают, что причиной утечки электричества в воду стала неисправность в подсветке бассейна.

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