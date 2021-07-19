Зеленский настаивает на предметном разговоре о членстве Украины в Евросоюзе

Батуми, 19 июля. Власти Украины хотят видеть предметный диалог с Брюсселем по поводу перспектив членства в Европейском союзе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что в декабре состоится саммит лидеров ЕС и представителей государств — участников программы «Восточное партнерство». Однако отсутствие у Европы стратегического видения целей такого сотрудничества делает этот формат «полуживым», отметил Зеленский.

«Нам не нужен саммит ради саммита», — сказал президент во время выступления на Батумской международной конференции.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Киев находится на грани фола. По его словам, страна развернется на Восток, если Запад захочет подружиться с Россией.