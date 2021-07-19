Первый заключенный по указу Байдена был переведен из Гуантанамо в Марокко

Вашингтон, 19 июля. Администрация президента США Джо Байдена перевела своего первого заключенного из тюрьмы Гуантанамо в Марокко.

Абдула Латиф Насир был задержан пакистанскими силовиками в 2001 году, которые передали его американским военным. Мужчину заключили в тюрьму без суда и следствия. В тюрьме остаются еще 39 заключенных. Обвинения предъявили только одиннадцати из них.

Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Туда заключали предполагаемых международных террористов. Они попадали туда без суда и следствия и подвергались пыткам.