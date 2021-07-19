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Вице-премьер Чернышенко будет курировать Приволжский федеральный округ

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:56
Политика
Вице-премьер Чернышенко будет курировать Приволжский федеральный округ
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 19 июля. Куратором Приволжского федерального округа назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

С 2020 года Чернышенко исполняет обязанности зампредседателя Правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Теперь за вице-премьером закреплена разработка и реализация инвестиционных и национальных проектов в Приволжском федеральном округе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил назначить кураторов федеральных округов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 июля подписал распоряжение об ответственности зампредседателей правительства.

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