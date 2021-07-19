Донбасс сегодня: ООС готовит операцию с привлечением ОБСЕ, солдаты ВСУ гибнут на минах

Донбасс, 19 июля. Украинские силовики обстреляли ДНР с применением тяжелых минометов. Штаб ООС готовит информационную операцию накануне мирных переговоров. Две бригады ВСУ за неделю потеряли семь солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки огневая активность украинских вооруженных формирований несколько снизилась в сравнении с предыдущими периодами. Зафиксирован один обстрел по району населенного пункта Веселое на донецком направлении обороны ДНР. Здесь киевские силовики применили тяжелые 120-мм минометы. В Луганской Народной Республике фактов нарушений противником режима прекращения огня не зафиксировано.

ВСУ готовят постановки с привлечением ОБСЕ

Командование ООС планирует провокации, сообщает оборонное ведомство Донецкой Народной Республики. Заключительным аккордом планирующейся информационной операции должно стать привлечение международных наблюдателей ОБСЕ для легитимизации результатов.

Суть плана украинских силовиков заключается в демонстрации общественности через СМИ результатов якобы обстрелов защитниками Донбасса жилых домов в поселках Тарамчук и Новгородское. Для этих целей командирам 28-й отдельной механизированной и 10-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ поставлена задача подготовить «реквизит» в виде четырех разрушенных еще в 2014 году гражданских объектов.

Координирует выполнение приказов пресс-служба оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток», также в мероприятиях задействованы офицеры украинского представительства в СЦКК. Разрушенные объекты должны посетить международные наблюдатели, чтобы зафиксировать последствия якобы агрессии ДНР. Командование ВСУ не планирует ставить в известность представителей миссии, что данные объекты разрушены несколько лет назад. Эта провокация запланирована накануне минских переговоров, которые пройдут 21 июля.

Федеральное агентство новостей /

Местные жители нашли застреленного солдата ВСУ

Продолжает увеличиваться количество небоевых потерь в украинской армии, отмечают в Народной милиции ДНР. В Марьинке с позиций 28-й отдельной механизированной бригады ушел военнослужащий 2-го батальона, рядовой Помогайло. Через два дня местные жители обнаружили его мертвым в лесополосе в нескольких километрах от позиций.

Отмечается, что при нем было найдено наркотическое вещество, приготовленное из медицинских средств, входящих в состав американских армейских аптечек. После опроса сослуживцев выяснилось, что причиной гибели мог послужить конфликт рядового с командиром роты на фоне притязаний последнего к возлюбленной Помогайло.

Солдаты ВСУ погибли на минах

Двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвались на минном поле, ранее установленном солдатами 59-й отдельной мотопехотной бригады, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Оба военных от полученных ранений скончались на месте.

Инцидент произошел во время приема-передачи наблюдательного пункта от личного состава 59-й бригады прибывшим им на замену силовикам 30-й ОМБр. В Народной милиции ЛНР полагают, что командование обеих воинских частей представит потери как боевые, особенно учитывая тот факт, что в рядах данных подразделений только за неделю семь солдат получили ранения или погибли не в результате боевых действий.