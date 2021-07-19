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Польские журналисты обрушились с критикой на Варшаву за отказ от саммита с Россией
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Политика
Польские журналисты обрушились с критикой на Варшаву за отказ от саммита с Россией
pixabay.com

Варшава, 19 июля. Польша заблокировала идею Франции и Германии о проведении саммита Евросоюз — Россия, после чего назвала это решение победой, однако это не так.

Журналисты польского издания Rzeczpospolita подвергли критике действия Варшавы, поскольку идею немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона отвергать не стоило. Польша могла бы принять предложение и повлиять на ход переговоров, однако Варшава решила ударить сама по себе.

«Альтернатив нет, ведь отсутствие диалога с большим соседом не может быть верным выбором ни для одной серьезной страны», — сказано в материале Rzeczpospolita.

Польские журналисты отметили, что Варшава не сможет самостоятельно вести диалог с Москвой, поскольку сильно слаба. В этой ситуации необходимо было соглашаться на совместный саммит, поскольку малым государствам легче влиять на повестку, когда они взаимодействуют в группе, пишет «НьюИнформ».

Как стало известно ранее, власти Польши закупают четыре батальона американских танков Abrams. Варшава рассчитывает получить технику в 2022 году.

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