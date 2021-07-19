Мусульмане России осудили необоснованные отказы верующих от прививки против коронавируса

Москва, 19 июля. Духовное собрание мусульман России издало богословское заключение, в котором выразило неодобрение беспричинного отказа верующих прививаться от коронавируса.

Распространение недостоверной информации о прививках против COVID-19, а также необоснованный отказ от прохождения процедуры не приветствуются в Совете улемов ДСМР. Пока вакцинация проводится на территории России бесплатно, гражданам стоит пройти процедуру, следует из сообщения.

Российские вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность и эффективность в ходе проведенных исследований. Процедура на территории РФ соответствует международным стандартам, следует из сообщения духовного собрания мусульман.