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Мусульмане России осудили необоснованные отказы верующих от прививки против коронавируса

  /   Обновлено: 19 июля 2021 16:24
Общество
Мусульмане России осудили необоснованные отказы верующих от прививки против коронавируса
kovivak.ru  /  КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Москва, 19 июля. Духовное собрание мусульман России издало богословское заключение, в котором выразило неодобрение беспричинного отказа верующих прививаться от коронавируса.

Распространение недостоверной информации о прививках против COVID-19, а также необоснованный отказ от прохождения процедуры не приветствуются в Совете улемов ДСМР. Пока вакцинация проводится на территории России бесплатно, гражданам стоит пройти процедуру, следует из сообщения.

Российские вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность и эффективность в ходе проведенных исследований. Процедура на территории РФ соответствует международным стандартам, следует из сообщения духовного собрания мусульман.

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россия вакцинация мусульмане
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