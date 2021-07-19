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Следующим генсеком НАТО может стать женщина

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:46
Политика
Следующим генсеком НАТО может стать женщина
wikipedia.org  /  Metsavend / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 19 июля. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также глава Эстонии Керсти Кальюлайд претендуют на пост нового генсека НАТО.

По информации издания Politico, указанные персоны могут сменить норвежца Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса осенью 2022 года.

Осведомленные источники в Брюсселе отметили, что большинство стран Альянса готовы впервые в истории назначить женщину на пост генсека НАТО.

В Британии ранее сообщили о скандале с солдатами НАТО на антироссийских учениях в Литве. Военные Альянса устроили вечеринку, где злоупотребляли алкоголем, скандировали антисемитские высказывания и доставляли неудобства местным жителям.

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нато столтенберг альянс
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