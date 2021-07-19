СК завершил следственные мероприятия на месте жесткой посадки Ан-28 под Томском

Томск, 19 июля. Следователи осмотрели место, где пассажирский самолет Ан-28 совершил аварийную посадку. Изъят бортовой самописец.

Специалисты делают расшифровку полетных данных.

Инцидент произошел под Томском. Самолет Ан-28 совершал рейс из Кедрового. Внезапно связь с экипажем оборвалась. На поиски пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8. Спасатели обнаружили самолет в месте, где сработал аварийный маячок.

Выяснилось, что у самолета отказали сразу два двигателя. Воздушное судно совершило жесткую посадку и перевернулось. Людям удалось выжить. Пострадали два человека. Их госпитализировали.

Авиакомпания «СиЛА» выплатила пассажирам компенсацию за причиненный моральный вред.