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СК завершил следственные мероприятия на месте жесткой посадки Ан-28 под Томском

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:33
Происшествия
СК завершил следственные мероприятия на месте жесткой посадки Ан-28 под Томском
Федеральное агентство новостей

Томск, 19 июля. Следователи осмотрели место, где пассажирский самолет Ан-28 совершил аварийную посадку. Изъят бортовой самописец.

Специалисты делают расшифровку полетных данных.

Инцидент произошел под Томском. Самолет Ан-28 совершал рейс из Кедрового. Внезапно связь с экипажем оборвалась. На поиски пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8. Спасатели обнаружили самолет в месте, где сработал аварийный маячок.

Выяснилось, что у самолета отказали сразу два двигателя. Воздушное судно совершило жесткую посадку и перевернулось. Людям удалось выжить. Пострадали два человека. Их госпитализировали.

Авиакомпания «СиЛА» выплатила пассажирам компенсацию за причиненный моральный вред.

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самолет томск следствие
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