Спад заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

Москва, 19 июля. Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, рассказал ведущий специалист НИЦ имени Гамалеи Федор Лисицын.

Устойчивый спад числа новых случаев COVID-19 наблюдается в том числе и в Москве. За минувшие сутки там выявили 4007 зараженных коронавирусом граждан, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

О спаде заболеваемости в Москве также рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В случае продолжения положительной динамики врачи смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, считает глава города.