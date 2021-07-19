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Спад заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:39
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Общество
Спад заболеваемости COVID-19 зафиксировали в России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 19 июля. Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, рассказал ведущий специалист НИЦ имени Гамалеи Федор Лисицын.

Устойчивый спад числа новых случаев COVID-19 наблюдается в том числе и в Москве. За минувшие сутки там выявили 4007 зараженных коронавирусом граждан, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

О спаде заболеваемости в Москве также рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В случае продолжения положительной динамики врачи смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, считает глава города.

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