Кабулов назвал главную цель учений ОДКБ вблизи границы с Афганистаном

Москва, 19 июля. Представители вооруженных сил стран-участниц ОДКБ проведут плановые учения близ границы с Афганистаном, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от линии государственной границы между Афганистаном и Таджикистаном не свидетельствуют о накале региональной военной обстановки, сообщил Кабулов в интервью Общественной Службе Новостей.

«Видимо, наши военные коллеги сочли необходимым еще потренироваться», — назвал Кабулов главную цель очередных учений солдат и офицеров ОДКБ.

Ранее стало известно, что представители афганского правительства и движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) проведут новый раунд политических консультаций в катарской столице Дохе. О минимальном прогрессе на этих переговорах, в том числе об отказе сторон от заключения соглашения о временном прекращении боевых действий в Афганистане, сообщал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.