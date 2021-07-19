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Сенатор Сулейман Керимов пожертвовал в Дагестан 5 тыс. баранов
Общество
Сенатор Сулейман Керимов пожертвовал в Дагестан 5 тыс. баранов
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 19 июля. Сенатор от Дагестана, предприниматель Сулейман Керимов пожертвовал благотворительному фонду пять тысяч баранов. Их мясо раздадут нуждающимся жителям республики в честь праздника Курбан-байрам.

«Пять тысяч баранов для нуждающихся Дагестана. Сулейман Керимов в очередной раз оказал продовольственную помощь землякам», — говорится в сообщении фонда «Инсан».

В организации отметили, что Керимов присоединился к благотворительной акции «Мясо в каждый дом», которая ежегодно проводится в регионе в период празднования Курбан-байрама. Мясо жертвенных животных получат малообеспеченные семьи по всему Дагестану, заверили в фонде.

Курбан-байрам — исламский праздник, который знаменует окончание паломничества в святые места в Саудовской Аравии. В этот день мусульмане всего мира приносят в жертву животных и часть мяса раздают нуждающимся. В Дагестане, как правило, для этих целей используется мелкий рогатый скот. В связи с празднованием Курбан-байрама дни с 18 по 20 июля в республике объявлены выходными.

Ранее ФАН сообщал, что муфтият Дагестана также раздаст мясо жертвенных животных нуждающимся от имени врио главы региона Сергея Меликова. Руководитель республики направил на эти цели тонну мяса.

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россия курбан-байрам дагестан сулейман керимов
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