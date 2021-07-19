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Путин обсудит с Алиевым договоренности по Нагорному Карабаху 20 июля

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:33
Армия
Путин обсудит с Алиевым договоренности по Нагорному Карабаху 20 июля
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин 20 июля проведет переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи главы государств обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

«Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако окончательно боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Также в регионе были размещены российские миротворцы.

В начале 2021 года в Москве состоялся саммит с участием президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, посвященный урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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Все новости / Армия / Путин обсудит с Алиевым договоренности по Нагорному Карабаху 20 июля
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