Певица Лолита призналась, что никогда не хотела становиться матерью

Москва, 19 июля. Знаменитая певица Лолита Милявская сделала неожиданное признание о детях. Исполнительница сообщила, что никогда не планировала рожать.

Артистка, которой в ноябре исполнится 58 лет, успела побывать замужем пять раз. У Милявской есть дочь Ева, записанная на ее третьего супруга, продюсера Александра Цекало, хотя на самом деле она была зачата от другого мужчины. Имя этого человека Лолита скрывает.

По словам певицы, ни один из избранников так и не вызвал у нее желания стать матерью. Можно предположить, что рождение дочери артистки стало результатом незапланированной беременности.

«Я не из тех, кто хотел детей, чувствовала это на уровне подсознания», — поделилась Лолита в эфире «ДНК-шоу» на канале «Пятница».

Милявская пояснила, что во всех своих отношениях она не видела продолжения. Кроме того, певица не хотела сказать своему ребенку, что он испортил ей жизнь, ведь такую фразу она слышала от своей матери.

Лолита не один раз переживала неудачные романы — ее часто предавали и обманывали. Например, однажды артистка начала встречаться с мужчиной, но впоследствии выяснилось, что у него есть жена, живущая за границей, передает Teleprogramma.pro.

Исполнительница крайне редко рассказывает о единственной дочери. Милявская недавно призналась, что у 21-летней девушки есть диагноз.