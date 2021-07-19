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В Еврокомиссии заявили о необходимости проверить факт слежки за политиками через ПО

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:32
Политика
В Еврокомиссии заявили о необходимости проверить факт слежки за политиками через ПО
wikipedia.org  /  MSC/Michael Kuhlmann / CC BY 3.0 de

Прага, 19 июля. Скрытое наблюдение за политиками и журналистами через программное обеспечение недопустимо. Эту информацию необходимо проверить, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе пресс-конференции в Чехии председатель Еврокомиссии ответила на вопрос о слежке и ПО Pegasus. Политик подчеркнула, что скрытое наблюдение с помощью программных обеспечений недопустимо.

Кроме того, факт слежки нуждается в проверке на достоверность, пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты международных изданий сообщили, что разведывательные службы долгое время использовали ПО Pegasus для сбора информации со смартфонов определенных лиц.

Ранее Евросоюз выступил с обвинительными заявлениями в адрес Китая. В международном объединении уверены, что КНР причастна к кибератакам через уязвимость в ПО Exchange Server от компании Microsoft.

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