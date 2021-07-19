Источник раскрыл подробности о найденной под Петербургом подземной тюрьме

Всеволожск, 19 июля. Сотрудники правоохранительных органов нашли подземную «частную тюрьму» в Ленинградской области еще в 2019 году, сообщил источник в интервью РИА Новости.

Специалисты исследовали помещения и даже общались с последним собственником участка, отметил он.

Подпольную тюрьму с крематорием представители СМИ нашли в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района. В помещениях есть камеры с решетками, в которых, предположительно, держали узников. Возле здания была построена баня с лазом на несколько метров в глубину. На дне — печь с человеческий рост, которая могла служить крематорием.

Видео изнутри подземной тюрьмы в Ленобласти появилось в Сети.