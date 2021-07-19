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Минпросвещения России планирует перевести школы на электронный документооборот
Общество
Минпросвещения России планирует перевести школы на электронный документооборот
pixabay.com  /  LEANDRO AGUILAR

Москва, 19 июля. Министерство просвещения России запланировало перевести школы на электронный документооборот, ведомство подготовило соответствующую стратегию цифровой трансформации.

Согласно разработанному проекту, в российских школах снизится количество бумажных документов, более 90% всего документооборота будет производиться в электронном виде. Программа перехода рассчитана до 2024 года. В организации образовательной деятельности минпросвещения планирует перевести все школы на безбумажные технологии.

«Доля электронного документооборота используемого образовательными организациями, относительно бумажного документооборота — 2024 год — 90%», — говорится в документе о цифровой трансформации.

Ранее в Минпросвещения России поделились мнением, что онлайн-уроки не заменят очного образования. Удаленное обучение было необходимо на период пандемии коронавируса, в дальнейшем школьники вернутся за парты. Чтобы ускорить нормализацию учебных процессов, учителям рекомендовали вакцинироваться от COVID-19.

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