Сын госпитализированного Михаила Боярского рассказал о состоянии отца

Санкт-Петербург, 19 июля. Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал ФАН, как чувствует себя его госпитализированный отец — актер и певец Михаил Боярский.

По словам парламентария, 71-летний народный артист РСФСР по-прежнему остается в больнице. Болезнь актера протекает в легкой форме, поэтому с ним все хорошо. Боярский-младший добавил, что его отец чувствует себя так же, то есть, состояние певца остается без изменений.

О госпитализации Михаила Боярского стало известно 14 июля. Артиста доставили в Боткинскую больницу с симптомами коронавируса. Поскольку актер прошел вакцинацию, болезнь не вызвала осложнений, но звезду советского кино все равно госпитализировали для перестраховки. Певец уже выходил на связь с поклонниками из больницы.