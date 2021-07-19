Детеныши летучих мышей и крыланов родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке проживает одна из самых старых колоний нильских крыланов, состоящая из 20-25 особей. Родовая линия египетских летучих собак ведется по матери, потому что отец детеныша обычно неизвестен — поэтому и кличка для малыша выбирается по первой букве имени родительницы. У самочек зоопарка Тойоты и Мантры родились дочки — Таня и Маня.

Зоологи регулярно осматривают новорожденных — взвешивают их и замеряют длину предплечья. Таким образом они следят за правильным ростом и развитием рукокрылых. Все малыши здоровы, трое из них уже учатся летать.

Задача специалистов Московского зоопарка — вырастить юных рукокрылых и впоследствии выпустить их на волю.