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Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:16
Общество
Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»
pixabay.com

Анкара, 19 июля. Распространения штамма коронавируса «Дельта» может стать причиной закрытия Турции, сообщил министр туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Ускорение темпов вакцинации поможет Турции вернуться к нормальной жизни, отметил глава министерства. Он также заявил, что республика планирует принять 25 млн туристов и получить доход в 20 млн долларов.

Накануне турецкий минздрав зарегистрировал максимальный суточный прирост заболеваемости COVID-19, среди зараженных у 750 человек выявили инфицирование штаммом «Дельта». У таких пациентов реже встречается потеря обоняния.

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турция коронавирус дельта-штамм
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