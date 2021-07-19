Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»

Анкара, 19 июля. Распространения штамма коронавируса «Дельта» может стать причиной закрытия Турции, сообщил министр туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Ускорение темпов вакцинации поможет Турции вернуться к нормальной жизни, отметил глава министерства. Он также заявил, что республика планирует принять 25 млн туристов и получить доход в 20 млн долларов.

Накануне турецкий минздрав зарегистрировал максимальный суточный прирост заболеваемости COVID-19, среди зараженных у 750 человек выявили инфицирование штаммом «Дельта». У таких пациентов реже встречается потеря обоняния.