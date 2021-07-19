Белорусский политолог Сыч оценил заявление Тихановской о помощи Байдена

Искусственный образ единства белорусской оппозиции вокруг Светланы Тихановской рассыпался, он стал чуждым явлением в этой среде. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Обращение к Байдену

Светлана Тихановская считает, что ее сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом она заявила в интервью журналу National Interest.

Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что во время визита в США у нее запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и Белом доме.

«С помощью Байдена мы победим», — сказала политик.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

При этом, как следует из распространенного в воскресенье пресс-службой Белого дома анонса, в графике главы государства Тихановская не упоминается.

Искаженная реальность

Как отметил Андрей Сыч, в настоящее время рассматривать деятельность Светланы Тихановской как белорусского политического деятеля не представляется возможным. Она и ее немногочисленная команда уже практически год не были в Белоруссии.

«Эти люди находятся в искаженной реальности прошлогодних событий, не понимая, чем сегодня живет страна. Я даже могу предположить, что они искренне верят в поддержку со стороны белорусов и тем больше недоумевают, когда на их призывы митинговать и устраивать забастовки не получают никакого отклика. Искусственный образ единства белорусской оппозиции вокруг Тихановской рассыпался, как чуждое явление в этой среде. Сегодня уже в открытую каждый тянет одеяло в свою сторону», — пояснил Андрей Сыч.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По его словам, поездка в США — это вынужденная мера. Больше полугода в Белоруссии нет никакой протестной активности. Вместо этого на Немиге ежедневно собирается толпа молодежи, которая общается, поет песни и играет в волейбол. Аналогичная ситуация по всей стране. Такая картинка определенно негативно влияет на финансирование рыцарей шведского стола.

«Сегодня на повестке дня уже не стоит вопрос о победе, основная цель — продлить сам процесс борьбы и его финансирование. Борьба ради процесса, а не результата — это давняя традиция белорусской оппозиции. В этой поездке интерес вызывает только одно: изменят ли финансовые потоки своих посредников. Если, например, Литву вместе с ее «эффективными менеджерами» исключат из цепочки финансирования, это будет очень интересное развитие событий. В попытках угодить хозяину, страна потеряла экспорт из Белоруссии и останется один на один с потоком нелегальных мигрантов. Большого желания оказать им содействие пока не наблюдается», — добавил Андрей Сыч.

У самой Тихановской, считает политолог, судьба в целом достаточно ясная. Он выразил мнение, что рано или поздно ее посадят возглавлять Раду БНР. Это образование до сих пор пытаются подавать как первое белорусское государство. Соответственно, Рада БНР — это такое легитимное правительство в изгнании, которое обязательно должно встать во главе страны, как только ее «отдемократизируют».

В недавнем интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Соединенных Штатов готовили покушение на него и его детей. Он предположил, что произошло это с одобрения высшего руководства США.