«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы

Москва, 19 июля. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опровергла информацию о назначении на пост руководителя минприроды Крыма.

По словам парламентария, пока еще рано говорить о ее новом месте работы, однако информация о ее назначении в минприроды не соответствует действительности.

«Я услышала это от журналистов и улыбнулась», — сказала Поклонская.

Политик ранее сообщила, что не станет баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах в связи с новой деятельностью. По словам парламентария, ей необходимо развиваться.