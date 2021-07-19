Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 15:12
15:11
Общество
Сын госпитализированного Михаила Боярского рассказал о состоянии отца
15:06
Происшествия
Пострадавшую в смертельном ДТП на Авиаторов девочку выписали из больницы
15:04
Общество
Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»
15:03
Общество
Названа основная проблема развития экотуризма в некоторых регионах России
15:02
Политика
«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
15:02
Происшествия
Жительница Москвы отказалась от годовалой дочери и оставила ее в хостеле мужу
15:02
Происшествия
Торговый центр полыхает в подмосковной Истре
15:00
Армия
Anti-Bellum: НАТО создает антироссийскую стратегию по методам нацистской Германии
14:59
Происшествия
Силовики в срочном порядке закопали тюремный бункер в Ленобласти
14:59
Общество
В начале недели воздух в Дагестане прогреется до 43 градусов
Все новости

«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
Политика
«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Москва, 19 июля. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опровергла информацию о назначении на пост руководителя минприроды Крыма.

По словам парламентария, пока еще рано говорить о ее новом месте работы, однако информация о ее назначении в минприроды не соответствует действительности.

«Я услышала это от журналистов и улыбнулась», — сказала Поклонская.

Политик ранее сообщила, что не станет баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах в связи с новой деятельностью. По словам парламентария, ей необходимо развиваться.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
поклонская госдума депутат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru