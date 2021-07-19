Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Кажется, уже никто не помнит, из какой песни эти строчки, а ведь с тех пор, как она вышла, мало что изменилось. При этом юридическая сторона отношений между двумя влюбленными — едва ли не самая непопулярная тема. В самом деле — ну кто будет думать о разводе и всех сопутствующих этому вопросах, когда все только начинается и «мы будем жить долго и счастливо». Встречается даже мнение, что такие разговоры до свадьбы ― чуть ли не предательство по отношению к партнеру.

Но такой подход, мягко говоря, недальновиден. В жизни может произойти всякое, знать свои права и обязанности ― залог благополучия и спокойствия. А готовность подумать вместе и принять меры для собственной финансовой и юридической безопасности лишь подтверждает серьезность ваших намерений. Поэтому все-таки поговорим немного о том, что происходит с юридической точки зрения в случае развода. А конкретнее — об алиментах. Разбираемся в этом вопросе с помощью эксперта ― адвоката Марины Светлицкой.

Из личного архива Марины Светлицкой /

О чем, собственно, речь

Понятие «алименты» никак специально в нормативных актах Российской Федерации не зафиксировано. В результате анализа положений Семейного кодекса РФ можно вывести такое определение: алименты ― это средства гражданина, распределение которых в пользу нуждающихся и социально незащищенных членов его семьи контролирует государство. В соответствии с законом один человек предоставляет алименты другому на основании брачных или семейных отношений между ними.

Обязательство выплачивать алименты возникает вследствие договоренности сторон или по решению суда. Соответственно, одна сторона обязана выплачивать алименты, а другая — имеет право их требовать.

Брак двух граждан ― гражданский брак

В блогах юристов вопрос разделения имущества между супругами, состоящими в так называемом «гражданском браке», ― один из самых частых.

«Пролистав эти вопросы и комментарии становится очевидно, что достаточно большое количество женщин убеждены: при расставании они имеют право требовать часть имущества и/или алименты. Особенно, если в этом самом гражданском браке люди прожили много лет», ― отмечает Марина Светлицкая.

К сожалению, это не так. Но давайте разбираться. Словосочетание «гражданский брак» следует брать в кавычки, поскольку, согласно законодательству Российской Федерации, такая форма отношений не считается официальной. Проще говоря — если пара не узаконила свои отношения в органах загса, то закон не признает и не защищает права супругов на имущество и алименты.

В незарегистрированном браке, независимо от его длительности, алименты можно требовать только на содержание общего ребенка, поскольку факт отцовства с фактом регистрации брака не связан. Все остальное остается за рамками Семейного кодекса РФ и других законодательных актов.

«Поэтому, прежде чем завести ребенка, покупать квартиру, дом и вообще строить долгосрочные планы, подумайте, стоит ли делать это до похода в загс. То, что сначала кажется верным и навсегда, к сожалению, иногда расстраивается, а проблема разделения имущества и финансового обеспечения встает во всей остроте», ― добавляет эксперт.

В большинстве случаев разговоры об алиментах ведутся в контексте содержания общего ребенка — так называемые алименты на детей. Но Семейный кодекс РФ предусматривает и выплату содержания родителям и обязательство супругов финансово поддерживать друг друга. Последний случай мы и рассмотрим подробнее.

Алименты в период беременности

Обязанность супругов оказывать материальную поддержку друг другу определена законом. Если супруг не хочет материально помогать жене (бывшей жене), пока она вынашивает ребенка, и никаких соглашений между ними на этот счет нет, то женщина имеет право требовать алименты через суд. Алименты должны выплачиваться во время беременности и еще три года после рождения малыша.

При взыскивании алиментов на жену в судебном порядке размер определяется на основании материального положения и семейного статуса супругов. Суд принимает во внимание все важные для дела аргументы сторон, а также принимает в расчет наличие какого-либо дохода у будущей матери в указанный период. Алименты на жену — это денежная сумма, выплачиваемая ежемесячно.

«Хочу добавить, что пока женщина беременна и в течение первого года жизни ребенка муж не имеет права без согласия супруги подавать на развод», ― отмечает эксперт.

Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев ребенок после развода остается с матерью и алименты, соответственно, выплачивает отец, случается и обратная ситуация. Закон в таких ситуациях поддерживает, как сейчас принято говорить, полное равноправие. Супруг (бывший супруг) вправе потребовать через суд предоставления финансовой помощи до того момента, пока ребенку не исполнится три года, если заботится за ребенком именно он, а супруга (бывшая супруга) не участвует в воспитании ребенка и никаких расходов в связи с этим не несет.

Федеральное агентство новостей /

Алименты на содержание мужа: так бывает?

Супруг вправе потребовать выплату содержания от супруги, имеющей необходимые средства, кроме случая, указанного выше, и в иных обстоятельствах, прописанных в Семейном кодексе РФ. Это и забота о ребенке с инвалидностью при стесненном финансовом положении, и утрата трудоспособности, и финансовая незащищенность при достижении пенсионного возраста. Право нуждающегося в помощи бывшего супруга при наступлении пенсионного возраста на получение содержания касается и тех, кому исполнилось 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины).

Развод состоялся: когда можно требовать алименты

По разным обстоятельствам бывает, что бывшие супруги вопрос алиментов при разводе не поднимают. Кто-то старается договориться в мирном порядке. Это вполне распространенная практика, и на этот счет в законе все очень конкретно прописано. Чуть позже разберем этот вопрос подробнее.

Нередко случается, что бывшая супруга хочет решить вопрос с алиментами уже после состоявшегося развода. Это абсолютно законно. Обратиться с таким запросом в суд можно в любое время после возникновения права на алименты.

Если тот, кто обязан платить алименты, уклоняется от своего обязательства и суд установил, что меры к их получению второй стороной предпринимались (но безуспешно), тогда он может взыскать алименты за прошедший период в пределах трех лет с момента обращения в суд.

Бывшая жена может требовать финансовой помощи на себя, при этом

она в положении, далее три года с дня рождения общего ребенка;

она утратила трудоспособность, будучи в браке, либо после развода в течение одного года;

если она заботится об общем ребенке с инвалидностью;

наступил пенсионный возраст, но пять лет с момента расторжения брака не прошло, при этом супруги были в браке длительный период времени.

Если трудоспособность бывшей супруги восстанавливается или супруга более не нуждается (например, вступает в новый брак), то выплаты алиментов прекращается на законных основаниях.

«Естественно, что в случае смерти того, кто обязан выплачивать содержание, или того, кому выплачивают, обязательство также перестает быть действительным», ― добавляет эксперт.

Если у него все «в серую»: стоит ли затеваться

«Второй по частоте комментарий от девушек, столкнувшихся с разводом и алиментами (чаще всего на содержание ребенка): «Да он покажет только «белую» зарплату, а это копейки! Только нервы тратить», ― рассказывает Марина Светлицкая.

Несмотря на то, что в последние несколько лет налоговая служба работает достаточно успешно, способов скрыть свой доход или во всяком случае, не показывать полностью, довольно много. Моральную сторону этого мы сейчас затрагивать не будем, как и юридические последствия. Поговорим только о том, что делать бывшей супруге, если она уверена: нормальных алиментов ей не видать, а портить себе нервы из-за пяти тысяч в месяц не стоит.

Если бывшие супруги договорились полюбовно и определили сумму алиментов, устраивающую обоих, то это многое упрощает. Мы еще разберем подробнее этот момент, но в целом вполне реально договориться без суда и в рамках закона. Если никакого соглашения между бывшими супругами нет, вопрос о выплате содержания нужно решать в судебном порядке.

К помощи суда прибегают и в том случае, если сумма алиментов, зафиксированная в соглашении, перестала по каким-либо причинам устраивать получателя. В случае отказа плательщика пересмотреть условия соглашения, получатель вправе инициировать судебное разбирательство.

Если плательщик выплачивает сумму меньше чем это было зафиксировано в соглашении, получатель также вправе подать исковое заявление.

«Идти в суд или нет: личное решение каждого. Но если закон предоставляет вам такую возможность получить реальную помощь в трудной ситуации, то почему бы этой возможностью не воспользоваться», ― отмечает эксперт.

Пойти на мировую

Любой юрист в первую очередь призывает стороны договориться мирно, в досудебном порядке. Это касается не только расторжения брака, но всех остальных конфликтов: будь то трудовые отношения, нарушения коммерческих договоренностей или имущественные вопросы. Поход в суд — это время, деньги и нервы. Конечно, случается, этого не избежать. Если для защиты своих прав и интересов нужно прибегнуть к помощи правосудия, то надо это сделать.

«Если стороны готовы договариваться — тем лучше для всех», ― уверена Марина Светлицкая.

В случае с алиментами, как уже говорилось выше, речь идет о заключении соглашения между тем, кто будет платить, и тем, кто будет получать. Соглашение составляется в письменной форме. В нем должно быть прописано: сколько, каким образом и когда будет выплачиваться содержание, вплоть до указания дней в месяце. Документ подписывается обеими сторонами и заверяется у нотариуса. Внести изменения или расторгнуть соглашение тоже возможно — при согласии на это обеих сторон. Любые изменения также заверяются нотариально.

При несогласии одной стороны вторая сторона может подать исковое заявление с требованием таких изменений или расторжения соглашения. В одностороннем порядке изменить или расторгнуть соглашение о выплате алиментов нельзя.

Еще раз отметим, что, хотя вопрос разделения имущества и финансовых обязательств многим кажется неприятным, надуманным и преждевременным (а вдруг не пригодится), это никак не отменяет его важности. В конце концов — прежде чем отмахиваться от неприятных мыслей, стоит взвесить, что проще: решить все один раз «на берегу» или тратить нервы, силы и средства потом, когда энергия и ресурсы нужны будут совсем для другого. Выбор за вами.