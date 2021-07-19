Эфир: Причины наводнений, ураганов и пожаров обсуждают в пресс-центре «Патриот»



В понедельник, 19 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная причинам глобальных климатических изменений.

Наводнения и ураганы в Европе — предвестники более серьезных катастроф. Планету ожидают грандиозные паводки, а также рекордная жара из-за новых климатических факторов — глобального потепления, перепадов температур и приливно-отливных аномалий. Об этом заявили исследователи Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ.

Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в Российской Арктике», главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Тишков в эфире пресс-центра «Патриот» объясняет причины разбалансировки климата и рассказывает о прогнозах на будущее.

В середине июля в нескольких странах Европы прошли сильнейшие ливни. Особенно пострадали Германия и Бельгия: из-за затоплений погибли больше 200 человек, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ливни в восточной части Аравийского полуострова привели к наводнениям и селям. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды разрушены дома, пострадали линии электропередач, причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам. При этом сильные дожди на территории Эмиратов периодически сменяются песчаными бурями.

В Хабаровском крае паводок смыл мост через реку Ургал. Сильный ливень с ураганом обрушился на Саратов. В Шереметьево 18 рейсов направили в другие аэропорты из-за затопления. В Курганском районе ввели режим ЧС из-за засухи.