Манукян объяснил, почему Моргенштерн подписал контракт с MMA

После критики Моргенштерна в сторону смешанных боевых искусств музыканту предложили контракт с промоушеном ММА на волне хайпа. Об этом в беседе с ФАН заявил популярный блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн на своей странице в Instagram сообщил о подписании контракта с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Hardcore FC MMA. Детали Моргенштерн раскрывать не стал, заверив, что объявит о них позже.

Еще в конце июня рэпер предложил запретить MMA, заявив, что этот спорт подает плохой пример детям. Моргенштерна раскритиковали бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, Александр Емельяненко, Александр Шлеменко, Александр Волков и другие.

По мнению блогера Вадима Манукяна, в России уже давно пора привыкнуть к современному шоу-бизнесу, в котором есть фамилии, привлекающие к себе повышенное внимание по мановению волшебной палочки.

«Это Ольга Бузова и Моргенштерн. Удивлен ли я, что у него новый контракт, причем с брендом, который он ранее критиковал? Нисколько. Вспомним психологию. Сначала идет отрицание, потом гнев, затем торг, уходит это все в депрессию, а в финале вуаля — принятие. Так что ничего нового не случилось», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом Манукян подчеркнул, что Моргенштерн критиковал MMA, даже не задумываясь о новом контракте.

«Тут скорее сработало другое. После критики, которая наделала шуму, бренд мог взвесить все плюсы и минусы и предложить контракт по итогу первичного хайпа», — пояснил журналист.

instagram.com / @morgen_shtern

Ранее известный артист цирка Юрий Куклачев высказался о современной музыке. Больше всего от дрессировщика кошек досталось скандально известному рэперу Моргенштерну. За свою карьеру 72-летний Куклачев был знаком со многими легендарными советскими и российскими звездами, но в текущее время все иначе, и это он принимать не хочет.