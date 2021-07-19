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Генерал украинской разведки рассказал, когда придет конец эпохи Зеленского
Политика
Генерал украинской разведки рассказал, когда придет конец эпохи Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 июля. Украину ждут социальные потрясения. Это станет следствием новых налогов и роста тарифов на коммунальные услуги, заявил экс-глава Службы внешней разведки страны Николай Маломуж.

Напряжение в стране усиливается, это приведет к волнениям во всех сферах, рассказал генерал в эфире местного телеканала. По его мнению, осенью на территории Украины ожидаются выступления. Они перетекут в Киев и могут носить репрессивный характер.

При таком исходе пройдет новый майдан, это будет финалом правления президента Украины Владимира Зеленского, уверен Маломуж.

«Это будет огромная проблема, будет конец эпохи Зеленского. Посмотрите, как сегодня цены поднимаются. Газ был 2,8 – самый рентабельный украинский газ, будет 12 – 15. И это летом», — пояснил генерал.

Кроме того, в стране запланировано повышение налогов на электроэнергию и на дома больше десяти соток. Такие изменения вызовут проблемы и приведут к усугублению ситуации на Украине, подытожил Маломуж.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил о возможных досрочных выборах на Украине. Их вероятность эксперт связал с уходом политика Арсена Авакова с поста министра внутренних дел страны. Также не исключается причастность экс-главы ведомства к беспорядкам в Киеве, процитировали Дудчака на сайте НСН.

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Все новости / Политика / Генерал украинской разведки рассказал, когда придет конец эпохи Зеленского
украина военный маломуж
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