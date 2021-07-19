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Каир освободил 140 египтян из центров содержания мигрантов в Ливии
Весь мир
Каир освободил 140 египтян из центров содержания мигрантов в Ливии
facebook.com  /  الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

Каир, 19 июля. Посольство Египта в Ливии подтвердило освобождение 140 граждан республики из центра содержания мигрантов. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Глава египетской дипломатической миссии Мухаммед Тарвата рассказал, что специалистам удалось вызволить более сотни человек, оформив все документы. Среди них — 17 детей в возрасте до 18 лет.

Сотрудникам посольства пришлось выполнить колоссальную работу, поскольку граждане Египта оказались в разных учреждениях, включая центр содержания, расположенный в 550 километрах от Триполи. После нескольких визитов и заполнения всех необходимых протоколов их освободили и доставили в аэропорт Митига для депортации на родину на частном самолете. Перед вылетом им предоставили предметы первой необходимости, оказали медицинскую помощь и сделали ПЦР-тест на COVID-19.

Мухаммед Тарвата уточнил, что мероприятие по освобождению египтян из Ливии проходит в рамках поручения министра иностранных дел Самеха Шукри. Эта задача, направленная на возвращение всех граждан страны на родину до празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), стала приоритетной для внешнеполитического ведомства.

Сотрудники МИД Египта также распространили предупреждение для жителей страны с призывом проявлять осторожность и не попадать в преступные сети незаконной миграции. В результате деятельности работорговцев беженцы зачастую погибают.

Посольство республики согласовало с учреждениями ООН и МОМ реализацию программы реабилитации для граждан, возвращающихся в Каир. Инициатива направлена на содействие их экономической и социальной реинтеграции.

В конце июня Мухаммед Тарвата провел схожее мероприятие, в результате которого из центров содержания мигрантов в Ливии освободили 90 человек. Их также доставили на родину частным рейсом.

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мигранты ливия египет
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