Почему Варшава проиграла «газовое сражение» с Россией в судах Евросоюза

Варшава потратила почти два года усилий на судебное решение, которое ни к чему не приведет. Европейский суд юстиции поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода Opal, который соединяет газопровод «Северный поток» (СП-1) с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, отклонив апелляцию Германии.

Однако это судебное решение не только не означает «остановку СП-1 и СП-2», чем неоднократно хвастались в Варшаве, но даже не сможет существенно повлиять на экономику этих проектов. Почему так произойдет — в материале ФАН.

Суд ЕС против трубопровода

Напомним вкратце предысторию вопроса. Газопровод Opal проходит от крайней точки газопровода СП-1 в немецком Грейфсвальде до пограничного города Ольбернхау, находящегося на границе Германии и Чехии. Поскольку Opal не связан с газораспределительными системами самой Германии, он считается транзитным газопроводом, который подпадает под требования Третьего энергетического пакета ЕС. Кстати, второе продолжение СП-1, газопровод Nel, идущий из Германии в страны Бенилюкса, таким статусом не обладает, так как по дороге «раздает» часть газа немецким землям.

Мощность Opal составляет 30 млрд м³, что в три раза превышает ежегодное потребление газа в Чехии. Поэтому «Газпром» сразу попал под огонь критики со стороны Польши и Украины, которые усмотрели в Opal конкурента своим транзитным газотранспортным системам, ориентированным на прокачку российского газа. Ведь с помощью Opal, после его запуска в 2011 году, «Газпром» смог подавать российский газ, минуя эти враждебно настроенные по отношению к России страны и резко снизив их влияние на газовый рынок ЕС.

Для борьбы с Opal Польшей был использован механизм защиты интересов в рамках Третьего энергопакета ЕС, согласно которому 50% транзитного газопровода внутри ЕС должно принадлежать третьим сторонам. Считалось, что «Газпром» не имеет никаких вариантов противодействия такой претензии, поскольку является единственным поставщиком газопровода СП-1, наполняющего Opal.

Именно поэтому нынешнее решение Европейского суда юстиции вызвало ликование в Варшаве и Киеве: фактически суд ЕС встал на сторону Польши и Украины, постановив, что газопровод Opal действительно полностью подпадает под положения Третьего энергопакета. Однако это отнюдь не означает, что «Газпрому» запрещено заполнять этот газопровод российским газом!

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Что может в ответ предпринять Россия

Начнем с того, что Opal среди всех газопроводов, обеспечивающих распределение газа из общего хаба СП-1 и СП-2 в Грейфсвальде, оказался в уникальном положении. Поскольку его проектировали еще до вступления в силу Третьего энергопакета, он оказался чисто транзитным газопроводом и полностью попал под его требования. А вот все последующие газопроводы — уже упомянутый Nel, тоже продолжающий СП-1, а также являющийся продолжением СП-2 газопровод Eugal, «Газпром» и его европейские партнеры строили с уже с заложенной в проект «хитростью» — соединяя их с внутренними газораспределительными сетями Германии. Поэтому сегодня никаких исков против Nel и Eugal нет и в помине: эти трубы не регулируются Третьим энергопакетом ЕС.

Отсюда следует, что сегодня из 110 млрд м³ российского газового транзита, которые заходят в Грейфсвальд из СП-1 и СП-2, под ударом находятся только мощности Opal, которые могут быть сокращены в текущем состоянии дел на 50%, то есть — на 15 млрд м³ в год. Да, неприятно, но если перебить это сокращение на общий объем СП-1 и СП-2, то получится лишь около 14%. Согласитесь, уже не так критично, да?

Такое ограничение общей мощности СП-1 и СП-2 никак не может превратить их в «ржавые трубы на дне моря, из которых газ некуда качать». Например, американский газопровод Henry Hub, чьи ценовые котировки дали название одноименному биржевому индексу в США, вот уже практически десятилетие снижает физические объемы транспортировки. В последние пять лет эта «труба» работает на 12–15% от номинальной мощности, однако таких объемов прокачки вполне хватает для прибыльной работы Henry Hub.

В случае если «Газпром» решит вместе со своими европейскими партнерами побороться даже за эти недостающие 14% прокачки, то у него есть три принципиальных возможности.

Во-первых, «Газпром» может вполне официально создать в Германии отдельное СП, которое бы выкупало российский газ на входе в Opal и перепродавало бы его же на границе Чехии. Конечно, это будет означать передачу минимум 50% акций Opal в европейские руки, но это полностью выведет этот газопровод из-под ограничений Третьего энергопакета. И, конечно, Варшаву и Киев никто в «партнеры» такого обновленного Opal не допустит: договариваться будут с самими немцами, которые показали себя верными союзниками России в газовом вопросе.

ФБА «Экономика сегодня» /

Во-вторых, дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream уже инициировала сертификацию себя в качестве независимого газового оператора. Это также допускается энергетическим законодательством ЕС как форма разделения видов деятельности, когда «Газпром» может остаться владельцем компании Nord Stream, но подпадет под несколько ограничений Третьего энергопакета. Например, транзитные тарифы такого независимого оператора надо будет согласовывать с немецким регулятором, сотрудники «Газпрома» не смогут входить в органы управления оператора. Основные управляющие отделы оператора, такие как IT, бухгалтерия, сбыт, безопасность и пр., должны быть разделены с материнской компанией, кроме того, «Газпром» не должен оказывать никаких других услуг оператору за исключением продажи транзитного газа. После чего Nord Stream сможет загрузить Opal на полную мощность, так как норма об ограничении на 50% мощности перестанет действовать.

Этот путь «Газпром» уже однажды успешно прошел — по такой модели сегодня работает немецкий газотранспортный оператор Gascade, где «Газпром» владеет 50% акций. На такую сертификацию «дочки» потребуется около года усилий, но даже такой срок легко укладывается в период до 2024 года, когда «Газпрому» надо будет принять решение по украинскому транзиту.

Наконец, в том случае, если ЕС пойдет на ужесточение транзитного законодательства, Россия может пойти на осознанное смягчение экспортной газовой монополии «Газпрома». В этом случае российский газ еще на входе в систему СП-1 и СП-2 будет разделен между будущими российскими газовыми операторами, а совместно с «Газпромом» к экспорту в Евросоюз будут допущены еще несколько российских компаний. Опять же, такое решение ни в коем случае не будет предусматривать допуска Варшавы или Киева к российскому газу. В экспортной политике нашей страны мы разберемся и без этих открыто русофобских и антироссийских режимов.

Так что ликование в высоких кабинетах в Варшаве и в Киеве по поводу судебного решения по Opal — это не более чем хорошая мина при плохой игре. Российские газопроводы через Германию сегодня по факту обнулили «газовые притязания» Польши и Украины на управление российским газовым транзитом.