Заседание Совбеза и столкновения в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 12 по 18 июля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 12 по 18 июля 2021 года.

Столкновения между вооруженными группировками возобновились в городе Аз-Завия на западе Ливии. Боевики ведут борьбу за контроль над важнейшими экономическими объектами и потоками торговли людьми и наркотиками.

Жители района Абу-аль-Гарб, расположенного примерно в 120 км к югу от города Мизда, ерекрыли трассу Триполи — Сабха, остановив движение транспорта между восточной, южной и северной Ливией, в знак протеста против ухудшающихся условий жизни и отсутствия медицинских услуг. Согласно заявлениям демонстрантов, новая вспышка COVID-19 в регионе привела к заражению порядка 90% его населения.

Батальон «Субул ас-Салам» уничтожил и сжег около 5 тыс. коробок контрабандного табака, конфискованного перед его незаконной отправкой из страны.

Новое нарушение международных договоренностей со стороны Анкары замечено за несколько часов до заседания Совета Безопасности по Ливии 15 июля. Два самолета турецких ВВС приземлились в этот день на базу Аль-Ватыя.

Ливийские военно-морские силы обнаружили две лодки под флагом США в территориальных водах к востоку от города Бенгази.

Министерство по делам молодежи объявило о похищении своего сотрудника Ахмеда Абу Бакра Милада, совершенном перед его домом в Триполи неизвестной вооруженной группой.

Палата представителей сформировала комитет из 9 членов, задача которого заключается в координации действий с Высшей избирательной комиссией и разработке законодательства для проведения выборов 24 декабря.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с главой миссии ООН в Ливии Яном Кубишем ход реализации «дорожной карты» по урегулированию ситуации в арабском государстве. Особое внимание стороны уделили избирательным мероприятиям, намеченным на конец года.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба издал Постановление № 186 от 2021 года о создании комитета совместных операций по обеспечению безопасности в южном регионе.

Итальянская Палата депутатов отклонила представленный 30 ее членами проект резолюции о прекращении сотрудничества с ливийской береговой охраной, в которой последняя обвиняется в «систематических нарушениях прав мигрантов и беженцев».

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем после заседания Совета Безопасности и обсудил с ним международное партнерство и его роль в поддержке Ливии, а также вопросы вывода зарубежных сил из страны.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абул Гейт обсудил с Абд аль-Хамидом Дабибой в Нью-Йорке ситуацию в Ливии, сообщив о намерении в ближайшее время посетить Триполи.

Комитет по поиску консенсуса на Форуме политического диалога продолжит свою работу сразу после праздника Курбан-байрам, то есть не ранее 24 июля, объявила миссия ООН в Ливии.

Италия откроет к осени почетное консульство в Бенгази и восстановит прямые рейсы в Ливию, сообщил Деловой совет североафриканского государства (LBC) после встречи с послом Джузеппе Гримальди в Триполи.

