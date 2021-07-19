Заседание Совбеза и столкновения в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 12 по 18 июля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 12 по 18 июля 2021 года.

Происшествия

Столкновения между вооруженными группировками возобновились в городе Аз-Завия на западе Ливии. Боевики ведут борьбу за контроль над важнейшими экономическими объектами и потоками торговли людьми и наркотиками.

Жители района Абу-аль-Гарб, расположенного примерно в 120 км к югу от города Мизда, ерекрыли трассу Триполи — Сабха, остановив движение транспорта между восточной, южной и северной Ливией, в знак протеста против ухудшающихся условий жизни и отсутствия медицинских услуг. Согласно заявлениям демонстрантов, новая вспышка COVID-19 в регионе привела к заражению порядка 90% его населения.

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Батальон «Субул ас-Салам» уничтожил и сжег около 5 тыс. коробок контрабандного табака, конфискованного перед его незаконной отправкой из страны.

Новое нарушение международных договоренностей со стороны Анкары замечено за несколько часов до заседания Совета Безопасности по Ливии 15 июля. Два самолета турецких ВВС приземлились в этот день на базу Аль-Ватыя.

انتهاك تركي جديد قبل ساعات من جلسة #مجلس_الأمن بشأن #ليبيا.. تم رصد رحلتان من القوات الجوية التركية إلى قاعدة الوطية الليبية اليوم الأربعاء #تركيا#عينك_على_العالمhttps://t.co/vEw6v9SWTu — العين الإخبارية (@alain_4u) July 14, 2021

Ливийские военно-морские силы обнаружили две лодки под флагом США в территориальных водах к востоку от города Бенгази.

القوات البحرية الليبية تعثر على زورقين يحملان العلم الأمريكي بالمياه الإقليمية شرق مدينة بنغازي - https://t.co/44vPKjYhZR pic.twitter.com/TJuOSFKzpt — Libya Alaan channel - قناة ليبيا الآن (@Libyaalaantv) July 14, 2021

Министерство по делам молодежи объявило о похищении своего сотрудника Ахмеда Абу Бакра Милада, совершенном перед его домом в Триполи неизвестной вооруженной группой.

#طرايلس

وزارة الشباب تعلن اختطاف وكيلها أحمد أبوبكر ميلاد من أمام منزله بطرابلس على يد مجموعة مسلحة "مجهولة " — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) July 15, 2021

Политика

Палата представителей сформировала комитет из 9 членов, задача которого заключается в координации действий с Высшей избирательной комиссией и разработке законодательства для проведения выборов 24 декабря.

#طبرق || مجلس النواب يشكل لجنة من 9 أعضاء مهمتها التنسيق مع المفوضية العليا للإنتخابات والبعثة لصياغة تشريعات انتخابات 24 ديسمبر . pic.twitter.com/waEhSZsXTH — شاهد عيان (@shahidayan_ly) July 13, 2021

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с главой миссии ООН в Ливии Яном Кубишем ход реализации «дорожной карты» по урегулированию ситуации в арабском государстве. Особое внимание стороны уделили избирательным мероприятиям, намеченным на конец года.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба издал Постановление № 186 от 2021 года о создании комитета совместных операций по обеспечению безопасности в южном регионе.

Итальянская Палата депутатов отклонила представленный 30 ее членами проект резолюции о прекращении сотрудничества с ливийской береговой охраной, в которой последняя обвиняется в «систематических нарушениях прав мигрантов и беженцев».

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем после заседания Совета Безопасности и обсудил с ним международное партнерство и его роль в поддержке Ливии, а также вопросы вывода зарубежных сил из страны.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يبحث خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب جلسة مجلس الأمن السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات مؤكدا أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الاجانب pic.twitter.com/LeXbcpCJRj — فواصل (@fawaselmedia) July 16, 2021

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абул Гейт обсудил с Абд аль-Хамидом Дабибой в Нью-Йорке ситуацию в Ливии, сообщив о намерении в ближайшее время посетить Триполи.

أبوالغيط يؤكد لـ الدبيبة بأنه سيزور #ليبيا قريباhttps://t.co/ghuOO861Ql — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) July 16, 2021

Комитет по поиску консенсуса на Форуме политического диалога продолжит свою работу сразу после праздника Курбан-байрам, то есть не ранее 24 июля, объявила миссия ООН в Ливии.

Италия откроет к осени почетное консульство в Бенгази и восстановит прямые рейсы в Ливию, сообщил Деловой совет североафриканского государства (LBC) после встречи с послом Джузеппе Гримальди в Триполи.

Italy to open honorary consulate in south, start granting visas in Benghazi and restore direct flights to Libya by autumn: LBC https://t.co/wimyT39O14 #Libia #Libye #Libya #Libyen — infoLibya (@info_libya) July 14, 2021

Фельдмаршал Халифа Хафтар встретился в штаб-квартире Главного командования Ливийской национальной армией со спикером Палаты представителей Агилой Салехом и некоторыми ее членами, чтобы обсудить политическую ситуацию и последние события в стране.

Заседание СБ ООН

Совет Безопасности ООН провел 15 июля заседание, посвященное ситуации в Ливии, с участием глав МИД. Члены Совбеза подчеркнули необходимость организации всеобщих выборов в установленную дату — 24 декабря.

Министры 15 государств обратились во время заседания к ливийским властям и структурам, включая Палату представителей, требуя срочно принять меры для урегулирования возникших разногласий по конституционной основе избирательного процесса.

#ليبيا.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة على المستوى الوزاري لبحث الوضع الأمني والسياسي pic.twitter.com/TgjqER04Mt — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 16, 2021

Со своей стороны, представитель России Дмитрий Полянский выразил озабоченность по поводу иностранного военного присутствия в Ливии, призывая к единовременному уходу всех зарубежных наемников и группировок.

روسيا تدعو إلى انسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات والوحدات الأجنبية من ليبيا#روسيا #ليبيا pic.twitter.com/td4iVObPMy — RTARABIC (@RTarabic) July 16, 2021

Экономика

Заседание Палаты представителей приостановлено до окончания праздника Курбан-байрам, сообщил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек. Встречи откладываются до тех пор, пока не появится необходимый кворум для голосования по законопроекту о государственном бюджете.

عاجل | الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: تعليق جلسة مجلس النواب إلى ما بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت (120) على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. pic.twitter.com/XkTCje1aV8 — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) July 13, 2021

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж объявил порт Джулиана в городе Бенгази зоной свободной торговли.

#عاجل| وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرارا بتحديد ميناء جليانة التجاري بمدينة #بنغازي كمنطقة حرة. #الساعة24 — الساعة 24 (@alsaaa24) July 16, 2021

Ливия рассматривает возможность передачи управления национальными больницами египетским компаниям, сообщил министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати.

Общество

Власти Ливии эвакуировали из Туниса более 500 граждан самолетами и свыше 1500 — через контрольно-пропускной пункт Рас-Адждир. Решение о закрытии границ между двумя странами принято в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой на фоне новой вспышки COVID-19.

المزوغي: أجلينا أكثر من 500 مواطن عبر رحلات جوية وما يزيد عن 1500 بمعبر رأس اجدير

https://t.co/ZxnMWLbCFX#ليبيا pic.twitter.com/UFTJCOAsHL — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 13, 2021

Правительство национального единства выделило более 1 млрд ливийских динаров на чрезвычайные расходы в качестве выплат пособия для женщин и детей.

Триполи в партнерстве с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций приступил к реализации региональной программы, направленной на борьбу с торговлей людьми и преступными сетями мигрантов в Северной Африке.

International Project to Dismantle Human Trafficking Networks Launched in Libya https://t.co/gkdbagFztM via @LibyaReview — Sal Ippolito (@aless333) July 14, 2021

Организация Amnesty International опубликовала отчет, свидетельствующий об ужасающих нарушениях в отношении мужчин, женщин и детей, перехваченных при пересечении Средиземного моря и принудительно возвращенных в центры содержания под стражей в Ливии.

https://twitter.com/amnesty/status/1415630888206053383