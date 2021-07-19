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Кинологов с розыскными собаками начали готовить в УФСИН по Мордовии
Общество
Кинологов с розыскными собаками начали готовить в УФСИН по Мордовии
13.fsin.gov.ru  /  УФСИН России по Республике Мордовия

Саранск, 19 июля. В Межрегиональном учебном центре УФСИН России по Мордовии начали готовить специалистов-кинологов с розыскными собаками. Новые навыки получают 30 инструкторов из 12 регионов страны. Их будущая профессия — «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

Как пояснили в ведомстве, перед занятиями служебные собаки тоже проходили испытания. Эксперты оценили внешний вид четвероногих бойцов, здоровье, обонятельную способность, умение «держать себя в лапах» в любых, даже в самых нервных ситуациях и бесстрашие при виде человека с оружием.

Ранее ФАН писал об особенностях профессии кинолога. Чтобы стать знатоком своего дела, специалист должен изучить все — от анатомии собак до дрессуры.

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россия мордовия кинологи
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