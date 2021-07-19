Тодоренко рассказала, как Топалов исполнил ее давнюю мечту

Москва, 19 июля. Известная телеведущая Регина Тодоренко прыгает от радости: ее супруг Влад Топалов сделал ей неожиданный подарок, о котором она давно мечтала.

Звезда участвовала в телешоу «Орел и решка» и за годы работы успела побывать во многих странах мира. Она очень хотела оказаться в Нью-Йорке, но долгое время это была только мечта.

Супруг телеведущей решил устроить знаменитости сюрприз. Он закрыл ей глаза и привез в аэропорт. Стоя рядом с возлюбленной и сняв маску, он преподнес ей билет в Нью-Йорк. Тодоренко буквально прыгала от счастья и упала в объятия мужа.

«Моя давняя мечта — путешествие в Нью-Йорк, где я еще никогда не была. Могла ли я себе представить, что, когда-то давно, заполняя список желаний в дневнике и чиркая ручкой по листку название New York, Влад Топалов, кумир миллионов, станет моим мужем и подарит путешествие в город мечты?!» — написала радостная Регина Тодоренко на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко и Влад Топалов официально стали мужем и женой в октябре 2018 года. В конце того же года у супругов родился первенец. Сына назвали Михаилом. Летом 2019 года супруги устроили пышное торжество в Италии, позвав своих родных, близких и друзей.