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Пиар-менеджер МакSим объяснила, чьей информации о состоянии звезды можно доверять

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:36
Общество
Пиар-менеджер МакSим объяснила, чьей информации о состоянии звезды можно доверять
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 19 июля. Пиар-менеджер популярной исполнительницы МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская призвала поклонников не доверять посторонней информации о ее состоянии.

Официальный представитель звезды обратилась к ее поклонникам. Она объяснила, что находящаяся в коме артистка, как и многие другие звезды, имеет полное право на приватность. Богушевская подчеркнула, что последние недели состояние Максимовой не меняется, оставаясь стабильно тяжелым.

«Я часто говорю «состояние стабильно тяжелое», в чем меня обвиняют, требуя подробностей: некоторые из-за того, что сильно волнуются за Марину, некоторые из-за своих не очень честных выгод. Я прошу вас набраться терпения. Все мы очень любим и переживаем за Марину», — рассказала пиар-менеджер певицы.

Богушевская подчеркнула, что в случае появления новых данных она или директор МакSим Маргарита Соколова обо всем сообщат. Она призвала не доверять информации, которую передают якобы знакомые или друзья исполнительницы.

«Сразу отметайте статьи, где говорится «со слов близкой подруги», «со слов лечащего врача», особенно если рядом не указана фамилия человека, который дает комментарий», — подчеркнула Яна Богушевская.

Пиар-менеджер отметила, что у Марины Максимовой довольно узкое окружение, которое не будет раскрывать разные детали ее жизни. А врачи заняты спасением жизни звезды, и им некогда давать интервью разным изданиям.

Ранее об отсутствии изменений состояния певицы МакSим сообщила ее директор Маргарита Соколова. Представитель артистки опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте.

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здоровье макsим Богушевская
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