Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах

Москва, 19 июля. Экс-главе организации «Открытая Россия»1 (признана в России нежелательной и прекратила работу) Андрею Пивоварову придется выплатить 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

Пивоваров был привлечен к административной ответственности из-за того, что не внес организацию «Открытый Петербург» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в реестр иностранных агентов.

В конце июня псевдоактивист, который находится в краснодарском СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, также был приговорен к штрафу в размере 50 тыс. рублей по аналогичной статье.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ