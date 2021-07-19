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Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:33
Происшествия
Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах
Prt Scr youtube.com  /  prt scr Андрей Пивоваров

Москва, 19 июля. Экс-главе организации «Открытая Россия»1 (признана в России нежелательной и прекратила работу) Андрею Пивоварову придется выплатить 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.

Пивоваров был привлечен к административной ответственности из-за того, что не внес организацию «Открытый Петербург» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в реестр иностранных агентов.

В конце июня псевдоактивист, который находится в краснодарском СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, также был приговорен к штрафу в размере 50 тыс. рублей по аналогичной статье.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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