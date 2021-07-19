Названы признаки теплового удара у новорожденных

Москва, 19 июля. Несколько симптомов у младенца могут указывать на тепловой удар. Основные признаки перечислил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Если после пребывания на солнце у ребенка отмечается повышение температуры, вялость, покраснение кожи, обильные срыгивания, снижение аппетита, обильное потоотделение, западение родничка, кровь из носа и понос, то высока вероятность теплового удара у ребенка.

«В некоторых тяжелых случаях у младенцев могут появляться судороги», — добавил специалист.

Перечисленные симптомы не являются специфичными и могут свидетельствовать об инфекционном заболевании. При появлении любого признака необходимо незамедлительно обратиться к педиатру. В случае возникновения судорог и потере сознания младенцу нужна экстренная госпитализация, подчеркнул Османов.

Даже если ребенок быстро пришел в себя после и теплового удара, его все равно следует показаться врачу. Специалист проконтролирует состояние маленького пациента и назначит необходимые анализы.