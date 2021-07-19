Журналист из Татарстана оценил изменения Крыма после воссоединения с Россией

Евпатория, 19 июля. Летний отдых в Крыму оставил неизгладимые впечатления у журналиста из Татарстана, в своих путевых заметках он описал все прелести пребывания на полуострове.

С момента последнего визита россиянина на полуостров прошло 45 лет. Он ожидал, что произошли изменения, но реальность поразила — так значительно отличался Крым от того, что осталось в памяти.

«Реалии превзошли самые смелые ожидания», — написал журналист в своих заметках путешественника.

Для отдыха журналист выбрал Евпаторию на западном берегу полуострова. Перелет обошелся в 17 тыс. рублей, однако есть возможность приобрести билеты дешевле, если воспользоваться специальными сервисами отслеживания. Полет из Казани в Симферополь длился около двух с половиной часов, после чего путешественника встретил новый аэропорт.

До пункта назначения журналист решил добираться на автобусе, так как такси стоит в несколько раз дороже. В пути турист любовался великолепным крымскими ландшафтом.

Журналист с материка отметил, что на полуострове есть определенные нюансы по использованию пластиковых карт, в магазинах и кафе предпочитают расчет наличными. В Крыму не работают многие банки, все это связано с санкциями в отношении полуострова, пояснил путешественник. Картой можно рассчитаться в крупных сетевых магазинах или в транспорте.

Особо отметил журналист трамваи, которые ходят по дорогам Евпатории. Один из маршрутов идет вдоль набережных через весь город, сам трамвай — своего рода достопримечательность.

«Представьте вагон производства Чехословакии 1972 года с характерным скрипом и дребезжанием, и вам будет понятен восторг приезжих, давно отвыкших от такой техники», — написал автор материала.

Евпаторию турист описал как небольшой уютный городок с шаговой доступностью моря, за исключением новых районов. На всех указателях написано два названия улиц — современное и дореволюционное, часто можно увидеть памятные таблички о героях Великой Отечественной войны. Туристам он посоветовал посетить Музей обороны Крыма.

Любителей грязевых ванн заинтересует Мойнакское озеро, черная грязь из лимана полезна для лечения суставов или кожных заболеваний. Недалеко от водоема расположен морской пляж, где можно понежиться в лежаке за 200 рублей, или в шатре за 1300 рублей в день. Пляж песчаный, изобилует различными развлечениями для детей и взрослых.

В Евпатории много детских санаториев и баз отдыха, а вот гостиниц и отелей для курортного городка недостаточно, считает журналист. Цены на полуострове приблизительно как в Казани, отметил путешественник.

«Главное впечатление от посещения Крыма — это жуткая ностальгия по СССР, очень многое здесь напоминает о советском прошлом. И здесь по-прежнему живут потрясающе отзывчивые, добрые, открытые люди», — такой вывод сделал журналист после отдыха на полуострове.

В Евпатории в ближайшее время может появиться новый пляжный кластер, разработка проекта «Золотые пески России» уже ведется. Новый пляж будет расположен на въезде в город.