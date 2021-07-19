Барбершоп для верблюдов появился в Пакистане

Декоративное выстригание верблюжьей шерсти — не только невероятно интересное зрелище, но еще и целое искусство. Воочию понаблюдать за этим процессом можно на городском рынке крупного рогатого скота в Карачи.
Фермер Али Хассан Шах перенял искусство стрижки верблюжьей шерсти у своих предков, он мастерски справляется с работой ножницами и наносит на покрытые шерстью бока верблюдов замысловатые узоры.
«Этот бизнес — стрижка верблюжьей шерсти — был моим источником дохода с самого детства, к тому же это еще и моя страсть», — рассказал грумер.
Каждый торговец верблюдами знает, что внешний вид животных особенно влияет на продажи.
«Стрижка верблюдов помогает увеличивать прибыль, и сами животные становятся еще красивее. Покупатели таким преображением тоже остаются довольны», — подчеркнул Нур Ахмад.
Жертвенный скот по традиции покупают в преддверии ежегодного мусульманского праздника Курбан-байрам, который в этом году отмечается с 20 по 23 июля.