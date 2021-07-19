Видео изнутри подземной тюрьмы в Ленобласти появилось в Сети

Санкт-Петербург, 19 июля. На территории заброшенного коттеджного поселка неизвестные построили подземную тюрьму. Кадры, сделанные в бункере, попали в Сеть.

Вход приветствует непонятными рисунками и надписью «Копенгаген». Попасть внутрь тюрьмы можно отодвинув массивную бетонную плиту с помощью гидравлического механизма.

В подземных помещениях оборудованы пост охраны, отдельные камеры с кроватями, туалетом и умывальниками. Рядом с заброшенным коттеджем есть баня. От нее прорыт подземный ход к помещению с печью, напоминающей крематорий.