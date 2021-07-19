Подросток умер при обрушении 14 тонн зерна на ферме под Волгоградом

Волгоград, 19 июля. Несовершеннолетний погиб во время разгрузки зерна на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Даниловском районе. Подростка засыпало не менее 14 тоннами пшеницы.

По данным следствия, 17-летний молодой человек во время разгрузочных работ на ферме упал в зерноприемник. Очевидцы произошедшего бросились на помощь юноше, однако откопать и спасти его не удалось. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте трагедии, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Назначен ряд следственных мероприятий.

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