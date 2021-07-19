Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 15:10
15:06
Происшествия
Пострадавшую в смертельном ДТП на Авиаторов девочку выписали из больницы
15:04
Общество
Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»
15:03
Общество
Названа основная проблема развития экотуризма в некоторых регионах России
15:02
Политика
«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
15:02
Происшествия
Жительница Москвы отказалась от годовалой дочери и оставила ее в хостеле мужу
15:02
Происшествия
Торговый центр полыхает в подмосковной Истре
15:00
Армия
Anti-Bellum: НАТО создает антироссийскую стратегию по методам нацистской Германии
14:59
Происшествия
Силовики в срочном порядке закопали тюремный бункер в Ленобласти
14:59
Общество
В начале недели воздух в Дагестане прогреется до 43 градусов
14:59
Общество
Петербург могут сделать центром российского туризма
Все новости

Подросток умер при обрушении 14 тонн зерна на ферме под Волгоградом

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:21
Происшествия
Подросток умер при обрушении 14 тонн зерна на ферме под Волгоградом
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Волгоград, 19 июля. Несовершеннолетний погиб во время разгрузки зерна на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Даниловском районе. Подростка засыпало не менее 14 тоннами пшеницы.

По данным следствия, 17-летний молодой человек во время разгрузочных работ на ферме упал в зерноприемник. Очевидцы произошедшего бросились на помощь юноше, однако откопать и спасти его не удалось. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте трагедии, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Назначен ряд следственных мероприятий.

Подросток умер после тренировки по боксу на Урале, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подросток умер при обрушении 14 тонн зерна на ферме под Волгоградом
следственный комитет подросток смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru