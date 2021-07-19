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Эмин Агаларов перестал скрывать причину расставания с Аленой Гавриловой
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов перестал скрывать причину расставания с Аленой Гавриловой
 /  Фото предоставлено организаторами события

Москва, 19 июля. Известный певец Эмин Агаларов, который выступает под псевдонимом Emin, впервые объяснил, почему расстался с экс-возлюбленной, моделью Аленой Гавриловой.

Исполнитель и его бывшая избранница устроили свадебное торжество в 2018 году, но официально отношения так и не узаконили. Вскоре на свет появилась их дочь Афина. Приблизительно через год после рождения ребенка пара рассталась.

Агаларов долго молчал о причине разрыва, но наконец перестал ее скрывать. Он отметил, что иногда между людьми возникают разногласия, которые не получается решить. В расставании с возлюбленной певец считает виноватым себя.

«Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне, в моем образе жизни, мировоззрении», — поделился артист в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

По словам исполнителя, в отношениях все должно быть так, как хочет он. Любой женщине будет с ним непросто, хотя со стороны кажется по-другому, отметил Агаларов.

Emin признался, что является очень ревнивым человеком и решает эту проблему с психологом. Певец также рассказал, что ему трудно будет ужиться с женщиной, которая постоянно «пилит».

Эмин Агаларов был женат на дочери президент Азербайджана Лейле Алиевой. Исполнитель ранее показал редкое фото с экс-супругой и их детьми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эмин Агаларов перестал скрывать причину расставания с Аленой Гавриловой
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