Захарова заявила о незаконном хранении миллиардов долларов в банках Британии

Москва, 19 июля. Миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Так она отреагировала на новость о том, что Правительство Венесуэлы намерено отстаивать принадлежность золота стоимостью почти $1 млрд, хранящегося в лондонском банке. Эти деньги необходимы стране для борьбы с коронавирусом.

Плюс ко всему недавно Британия признала нелегитимного исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо «единственным президентом Венесуэлы».

«Если бы речь шла о детективном сериале, то такое «совпадение» событий было бы описано как «заранее спланированные действия указанных лиц с целью преступного сговора в корыстных интересах"»», — написала Захарова.

Российский дипломат добавила, что миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках.

Как стало известно ранее, Захарова раскритиковала США за действия в Афганистане. По ее словам, Вашингтону нужно помнить о мандате Совета Безопасности ООН.