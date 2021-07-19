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Десятки тысяч людей эвакуируют после прорыва двух дамб в Китае

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:13
Происшествия
Десятки тысяч людей эвакуируют после прорыва двух дамб в Китае
Global Look Press  /  Rupert Oberhäuser via www.imago-/www.imago-images.de

Пекин, 19 июля. Прорыв двух плотин из-за ливней произошел в китайском городе Хулубнир, провинция Внутренняя Монголия. ЧП привело к затоплению крестьянских угодий.

Спасатели эвакуируют людей. Более 16 тыс. человек оказались в зоне бедствия. Затопленными оказались более 21,7 тысячи гектаров. По данным синоптиков, за сутки в городе выпало от 83 до 223 миллиметров осадков.

Министерство водных ресурсов Китая признало, что многие водохранилища были построены 40 лет назад, поэтому представляют угрозу безопасности местного населения.

Наводнение на западе Германии привело к разливу нефтепродуктов.

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