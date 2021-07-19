В начале недели воздух в Дагестане прогреется до 43 градусов

Махачкала, 19 июля. В ближайшие дни температура воздуха в столице Дагестана и в ряде других районов поднимется до 43 градусов. В целом по республике ожидается жара выше 38 градусов даже в горных районах.

«Максимальная температура воздуха ожидается: низменные районы — от 42 до 43 градусов, предгорные районы — от 40 до 41 градуса, приморские и горные районы — от 38 до 39 градусов», — говорится в сообщении регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о температурном режиме 20 и 21 июля в период от полудня до 16:00. В связи с жаркой погодой власти Махачкалы организовали бесплатную раздачу питьевой воды в различных частях города.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане установилась температура в 38 градусов. Тогда же на севере республики наблюдались песчаные бури.