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Издание Pravda.Ru и Медиагруппа «Патриот» сообщили о начале сотрудничества
Общество
Издание Pravda.Ru и Медиагруппа «Патриот» сообщили о начале сотрудничества
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 июля. Насчитывающее каждый месяц шестимиллионную аудиторию уникальных посетителей издание Pravda.Ru и Медиагруппа «Патриот» стали партнерами.

Pravda.Ru и другие СМИ одноименного холдинга стремятся предоставлять аудитории разностороннюю информацию по самому широкому спектру проблем и вопросов, отметила главный редактор издания Инна Новикова. Она выразила надежду, что партнерство с Медиагруппой «Патриот» окажется взаимно полезным для читателей ресурсов.

«Медиагруппа «Патриот» всегда активно сотрудничает с ведущими изданиями страны в целях предоставления нашим читателям актуальной новостной повестки», — подчеркнул ее глава Николай Столярчук.

Представители Медиагруппы «Патриот» ранее объявили о начале сотрудничества с порталом Orenday.ru. Речь идет об одном из главных новостных интернет-ресурсов Оренбурга и области. Медиагруппа «Патриот» продолжает свое региональное развитие на высоком уровне.

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