Ежегодно 20 июля отмечается Международный день шахмат. Своим его считают как профессионалы, так и любители этого самого интеллектуального вида спорта. Присоединяемся к поздравлениям и рассказываем об истории появления праздника и его традициях.

Как появился Всемирный день шахмат?

Родиной шахмат является Индия. Изначально игра, придуманная более тысячи лет назад, называлась чатуранга, что переводится как «четыре войска». Каждое войско имело свой способ передвижения: на слонах, лошадях, колесницах и пешим ходом. Такой вид досуга очень приглянулся военачальникам, которые использовали его для прорабатывания техники ведения боя в мирное время.

Свое триумфальное шествие по миру шахматы начали благодаря арабам, которые во второй половине XI века познакомили с ними жителей Европы. Игра быстро пришлась по душе знатным особам и вскоре стала излюбленным развлечением интеллектуалов. В нее с удовольствием играли правители, полководцы и другие представители элиты. На Руси шахматы появились примерно в X веке — завезенные с Востока по волжско-каспийскому торговому пути.

Постепенно игра изменялась, в ней появлялись новые правила, увеличивалось количество фигур и размер доски. К своему сегодняшнему виду она пришла приблизительно 500 лет назад.

Сегодня шахматы — это не просто увлекательная настольная игра и способ занять свободное время, но и вид спорта, по которому проводятся соревнования международного уровня.

20 июля 1924 года была создана Международная шахматная федерация — ФИДЕ. Всемирный день шахмат, который отмечается с 1966 года, был приурочен именно к этому, без преувеличения сказать, историческому событию. На нынешний момент в состав организации входит без малого две сотни национальных шахматных ассоциаций. СССР стал членом ФИДЕ после окончания Второй мировой войны.

Международная федерация занимается организацией и проведением турниров, присваивает титулы и звания спортсменам, а также наделена полномочиями вносить изменения в правила и регламент игры.

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Как отмечается Международный день шахмат

Значимость праздника и самой игры как способа объединять представителей разных национальностей и вероисповеданий признана в том числе и Организацией Объединенных Наций.

Если говорить о нашей стране, то шахматы являются излюбленным видом досуга у людей самого разного возраста. В них играют как молодые, так и пожилые, а родители стараются с раннего возраста учить азам игры своих детей. Более того, существует идея о введении соответствующего предмета в школьную программу, поскольку данная игра как ни одна другая способствует развитию интеллекта, памяти, внимания и логического мышления. Сложные партии учат думать наперед, быть терпеливыми и до конца идти к заданной цели.

Практически в каждом российском городе существуют тематические клубы, куда может вступить любой желающий научиться играть или отточить свои навыки, состязаясь с более опытными соперниками.

20 июля такие организации устраивают встречи с единомышленниками и гроссмейстерами, проводят мастер-классы, конкурсы и турниры для игроков разного уровня.

Лучших из лучших награждают грамотами и памятными призами.

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Если вы совсем не умеете играть, но всегда мечтали научиться, то Всемирный день шахмат — отличный повод начать знакомство с этим удивительным миром. Попросите помочь кого-то из друзей или родственников, запишитесь в шахматный кружок или попробуйте соревноваться с компьютером, начав с самых легких уровней. Помните, что учиться новому никогда не поздно. С праздником!