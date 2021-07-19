Банк России опубликовал официальные курсы валют на 20 июля

Москва, 19 июля. Стоимость доллара и евро повысилась к российской валюте. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, опубликованные на сайте регулятора.

Курс национальной валюты США поднялся на 18,07 копейки и составил 74,34 рубля за единицу. Европейская валюта подорожала на 4,24, до 87,60 рубля за евро.

Стоимость доллара к рублю на старте торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов на 3,25 копейки и достиг 74,11 рубля. Евро закрепился на уровне 87,69 рубля, увеличившись на 20,75 копейки.

Ключевым риском для рубля является вероятное ухудшение геополитической обстановки, потенциально угрожающее новыми санкциями против России. Таким мнением поделился специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.